L’inizio della nuova vita di Ilary Blasi, il post dedicato a Bastian fa sognare

Dopo mesi intensi, Ilary Blasi si gode la serenità ritrovata. La conduttrice, reduce dal successo del docufilm “Unica” su Netflix e del libro “Che Stupida”, in cui ha affrontato la fine del matrimonio con Francesco Totti, ha voltato pagina e guarda al futuro con ottimismo. Sui social ha pubblicato alcuni dettagli sul compleanno del suo attuale compagno, gesto in cui emerge un romanticismo che non si vedeva da veramente tanto tempo per la showgirl.

Al fianco di Bastian Muller, il suo nuovo compagno, Ilary ha ritrovato l’amore e la stabilità. Il periodo è ancora quello difficile contraddistinto da controversie legate al divorzio con l’ex calciatore della Roma. Per questo motivo, vederla sui social in momenti di gioia è un grande sollievo per tutti i suoi fan. In occasione del compleanno di Bastian, la conduttrice gli ha quindi dedicato un post su Instagram pieno di affetto che recita: “Vorrei incontrarti altre 100 volte. Tanti auguri amore”.

Le parole di Ilary non lasciano dubbi sulla sua felicità. La coppia si mostra affiatata e innamorata, e la serenità ritrovata dalla conduttrice è evidente. Si è parlato tantissimo nelle ultime settimane della sua vita professionale e personale. Sul lato lavorativo, la conduttrice ha appena traslocato, sempre in Mediaset, da una trasmissione all’altra.

Ma oltre alla sua “migrazione”, si è parlato anche della gigantesca villa all’EUR, quartiere di Roma, che sarebbe attualmente in procinto di essere venduta. Il mantenimento della struttura, infatti, sarebbe davvero insostenibile nonostante il bilancio personale e familiare.

Oltre alla vita sentimentale, la carriera di Ilary sembra procedere a gonfie vele. Il pubblico attende con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo, che avverrà nei prossimi mesi. Si è parlato recentemente della conduzione di Battiti Live, al posto della uscente Elisabetta Gregoraci. Ilary Blasi sarebbe anche in procinto di esordire sul set cinematografico, con una piccola parte in un film.

Ilary Blasi resta un esempio di donna forte e resiliente che ha saputo superare un momento difficile della sua vita con tenacia e coraggio. Ora, più serena che mai, è pronta ad affrontare nuove sfide e a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.