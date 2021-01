Lino Banfi, la struggente confessione: “Voglio morire insieme a lei”

Lino Banfi, 84 anni, è stato ospite a Oggi è un altro giorno, nella puntata trasmessa lunedì 11 gennaio 2021, su Rai Uno. La sua presenza ha fatto sì che una lunga intervista, rilasciata negli scorsi mesi al periodico cattolico Maria con Te, tornasse di nuovo virale.

Lino Banfi: desiderio di morire

Un’intervista in cui l’attore ha raccontato lo speciale rapporto con Lucia, sua moglie, al punto che ha confermato un concetto già espresso in tempi passati, ovverosia il desiderio di morire insieme alla sua dolce metà, che da alcuni anni soffre di una malattia mai precisata alla stampa.

Rituali religiosi

Il simpatico attore pugliese ha dichiarato che non riuscirebbe a stare senza sua moglie Lucia, perciò prega affinché muoiano nello stesso istante. Perché l’uno senza l’altro – ha spiegato – non riuscirebbero a stare.

Nel corso dell’intervista Lino Banfi ha raccontato quali rituali religiosi osserva: appena si sveglia, deve prima di tutto pregare e ringraziare la Madonna. Glielo hanno insegnato da bambino e la fede l’ha coltivata per il resto della sua vita.

Legame unico

Lino Banfi ha raccontato a Oggi è un altro giorno il legame unico e indissolubile con la moglie Lucia. Lei lavorava come parrucchiera in un grande atelier, lasciò tutto per lui. Ciò gli fece comprendere quanto contasse per lui. Un altro fattore importante è che desiderava mollare la recitazione e ripiegare nel posto fisso. Lei lo incoraggiò, lui provava un senso di colpa.

Lino Banfi: la devozione alla Madonna di Canosa

Dopodiché il comico ha parlato della devozione alla Madonna di Canosa. A dieci anni, stava morendo di malaria e tifo. Nel momento in cui la malattia si aggravò, lui sognò la Santa Vergine e guarì miracolosamente. Tra gli argomenti toccati, pure l’incontro avuto con Papa Francesco. I due sono coetanei e il Pontefice sapeva che lui era considerato il “nonno d’Italia”, ma Lino si rivolse a lui come “il nonno del mondo”.