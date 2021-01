Lionel Messi avete mai visto la sua casa? Non riuscirete a credere cosa il calciatore ha fatto realizzare nel giardino per i suoi figli

Lionel Messi è uno dei calciatori più famosi al mondo. Il calciatore milita nel Barcellona praticamente da sempre. Proprio in questa città spagnola, Messi ha la propria residenza e vive insieme alla sua famiglia. In passato la casa del noto calciatore sembra abbia fatto tanto discutere. Il motivo? Pare che si tratti di una villa meravigliosa e che si trovi in un zona esclusiva della città. Essendo uno dei calciatori più forti al mondo ed anche uno tra i più pagati, capirete bene che la sua è una villa dotata di tanti privilegi e lussi. Il calciatore vive in questo paese con la propria famiglia. Gli interni sembrano molto semplici, anche se non mancano i lussi ed i privilegi. E voi, avete mai visto la casa di Messi?

Le foto della casa di Lionel Messi

La villa straordinaria di Lionel Messi si trova a Bellamar, un sobborgo di Castelldfels a Barcellona. Questa è una delle zone più rinomate di tutta la Spagna, proprio dove si trovano gran parte delle ville di lusso. Si stima che una villa in questa zona possa valere non meno di 5 milioni di euro. Ad ogni modo, gli interni sono arredati con uno stile sobrio, rispetto alle case di altri calciatori di grande fama come lui.

Bellissimo il giardino che circonda la villa, dove Messi ha realizzato un parco giochi per i suoi figli. Ovviamente non manca un piccolo campo da calcio, una piscina ed una terrazza molto grande. La camera da letto è molto lussuosa, con un ricco e particolare lampadario color oro e turchese.

Le tende, invece, sono semplici e di un color tortora. La camera è arredata seguendo uno stile moderno ma molto chic. Ampie vetrate circondano invece la zona living, dove si trovano diversi divani di colore scuro, lampade e lumi poggiati su dei tavolini color legno.

Da questa zona, è possibile accedere anche ad una bellissima sala da pranzo all’aperto, dove in estate il calciatore Lionel Messi e la moglie Antonella Roccuzzo amano trascorrere serate insieme agli amici più intimi.

