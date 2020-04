Live Non è la D’Urso, Filippo Nardi confessa: “Ho avuto i sintomi del Coronavirus” Filippo Nardi a Live Non è la D'Urso confessa di aver avuto i sintomi del Coronavirus: "Nessuno mi fa il tampone"

A Live-Non è la D’Urso Filippo Nardi ha fatto una denuncia sconcertante: “Ho avuto i sintomi del Coronavirus, ho perso 8 chili”. L’ex gieffino ha parlato con Barbara D’Urso del suo auto-isolamento e di tutte le complicazioni che ha comportato.

In primis la perdita di peso. Ma soprattutto il senso di abbandono. Filippo Nardi vive completamente da solo nella sua casa in Brianza dal 3 marzo. Si era trasferito lì agli inizi di Marzo. L’ex gieffino è fermamente convinto di aver contratto il Covid-19.

Ecco le sue parole: “Io fra un mese ho 51 anni e conosco il mio corpo. Non ho mai avuto febbre a 39, ma non avevo tosse e mal di gola. I primi di marzo avevo congiuntivite e avevo perso gusto e olfatto, tutti i sintomi del Coronavirus, ma all’inizio quando ancora non si sapeva, non erano considerati. Quindi quando chiamavo mi dicevano solo di stare a letto“.

Filippo Nardi non ha fatto il tampone per verificare se effettivamente aveva contratto la malattia. Per questo, dopo aver sperimentato i primi sintomi, si è subito chiuso in auto-isolamento. Quando ha parlato, si è mostrato palesemente provato: “Sono dimagrito 8 chili e non so se sono ancora infetto o posso infettare. Nessuno mi fa il tampone. Ho fatto richiesta, sono chiuso a casa dal 3 di marzo da solo, Barbara come devo fare, mi aiuti tu?”.

Insomma, Filippo Nardi è molto stressato per la situazione che sta vivendo. Palesemente spaventato e al limite dell’esasperazione, l’ex gieffino si ritrova a chiedere aiuto a una delle conduttrici più amate della TV. Ma come lui tantissimi italiani si trovano nella stessa situazione.

Come possono queste persone essere aiutate? Ma soprattutto, chi può, effettivamente, dar loro una mano?. Confidiamo in un tempestivo intervento per il bene di tutti.