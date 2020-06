Live Non è la D’Urso, Elena Morali si scontra con Simona Izzo La show girl si scontra pesantemente con Simona Izzo: "Io vado in TV per i miei flirt? Lei lavora grazie ai suoi mariti"

Lo studio di Live-Non è la D’Urso è stato il palcoscenico di una delle vicende più chiacchierate degli ultimi tempi. Parliamo degli avvenimenti tra Nina Moric e Mario Favoloso. Ultimamente ha aggiunto in suo contributo anche Elena Morali, nuova fiamma di Favoloso. Ma questa volta la show girl si è scontrata con Simona Izzo.

Nella puntata di ieri del programma Elena Morali stessa è stata coinvolta in una fervente discussione con la partecipazione di Enrica Bonaccorti e Simona Izzo. Ben presto la chiacchierata è degenerate nel litigio, condito di insinuazioni e critiche. In particolare alla show girl Elena Morali, viene recriminato che le sue ospitate in TV hanno sempre come argomento di discussione le sue vicende sentimentali.

Ovviamente Elena Morali non ha reagito bene, anzi ha risposto per le rime alle accuse. In particolare, riferendosi a Simona Izzo, dice a chiare lettere che non può permettersi di giudicare, dato che riesce a lavorare in TV solo per l’intervento dei suoi mariti. Poi la show girl continua dicendo che se le viene chiesto di parlare dei suoi flirt “evidentemente a qualcuno interessa”.

Simona Izzo pronta a replicare, vantando le sue partecipazioni in vari lungometraggi e la scrittura di molti libri da parte sua. Così interviene Enrica Bonaccorti che da un parte concorda sul fatto che sicuramente i flirt di Elena Morali fanno audience e critica aspramente gli attacchi rivolti a Simona Izzo: “Ma ti sei preparata tutta la settimana?” domanda indispettita.

La show girl fa presente il diritto di rispondere alle offese ricevute. In tutto ciò arriva una buona notizia per tutti i fan di Barbara D’Urso: la redazione ha preso la decisione di prolungare la messa in onda del programma fino a metà giugno Ad dare l’annuncio è stata la stessa conduttrice, Barbara D’Urso in un’intervista, anticipando anche che a settembre tornerà tutto come al solito e che sarà lei a dirigere tutti i suoi programmi.