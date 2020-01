Live – Non è la d’Urso, Rodrigo Alves sarà donna A Live – Non è la d’Urso, Rodrigo Alves invitato come ospite ha spiegato il percorso che sta facendo per diventare donna: "Sono Rodri. Mai voluto essere Ken!"

Rodrigo Alves invitato da Barbara D’Urso come ospite a Live – Non è la d’Urso, ha spiegato il percorso che sta facendo per diventare donna: “Sono Rodri. Mai voluto essere Ken!” ha esclamato visibilmente emozionato. Ecco cos’è successo durante la puntata che lo ha visto come protagonista. Rodrigo Alves ha deciso finalmente di uscire allo scoperto e trasformarsi in una donna. Il Ken umano ha iniziato la sua trasformazione e punta a diventare Barbie. Invitato da Barbara D’urso a Live – Non è la D’Urso, Rodrigo Alves ha mostrato fiero il suo nuovo corpo. “Mi dovete chiamare ancora Rodrigo, a cambierò il mio nome presto”. Rodrigo Alves ha sfilato davanti a tutti e Roberto Alessi, presente nello studio, visibilmente sorpreso, ha esclamato: “Sfila meglio di Claudia Shiffer”. Nello studio c’era anche il professor Lorenzetti che ha detto shockato: “Sto ammirando questo capolavoro e non sono ironico, è bellissima”. Il Ken umano ha detto di aver già fatto diverse operazioni e di dover fare altrettanti interventi in futuro per coronare il suo sogno. “Sono molto emozionato e amo tanto questo paese. Mi hanno messo il sedere e mi hanno tolto gli addominali finti”. Nello studio c’è stato anche un momento di commozione. Rodrigo Alves, in lacrime, in diretta ha aggiunto: “Non mi piace vedere le foto di com’ero prima, io sono nato una donna, ho fatto tutto quegli interventi per trovare una felicità. Sono nato con una disfunzione ormonale e ho provato di tutto per essere un maschio, un corpo di un uomo”. Poi ha rivelato una cosa che pochi sapevano: “Le persone che mi chiamano Ken umano non sanno che invece io non volevo”. Pochi giorni fa, Rodrigo Alves aveva detto di voler fare la transizione da Ken umano a Barbie: “mi sento donna”, ha aggiunto convinto. Il noto showman aveva mostrato felice il suo cambiamento e aveva aggiunto: “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo”. Nel 2019 il Ken umano, irriconoscibile ormai dopo l’ennesimo ritocco, si era mostrato pentito e aveva fatto un passo indietro e aveva confessato di voler tornare come prima. Adesso eccolo di nuovo che riparte alla carica, felice di tornare in sala operatoria.