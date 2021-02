Live-Non è la D’Urso spostata ma c’è una spiegazione, ecco sta succedendo

Il programma della domenica sera firmato Mediaset e campione di ascolti, Live-Non è la D’Urso, si prepara ad accogliere importanti novità. Aria di cambiamenti dunque nel programma condotto da Barbara D’Urso. Ed è la stessa conduttrice a spiegare i motivi di questi cambiamenti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Domenica 22 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Come anche accennato dalla padrona di casa, dalla prossima puntata nel programma ci sarà un’importante novità. Infatti, come dichiarato dalla stessa Barbara D’Urso, il programma si prepara a trasferirsi in un altro studio Mediaset.

Più precisamente, da domenica prossima la trasmissione andrà in onda nello studio dedicato a Mike Bongiorno, studio che ospita già Mattino 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ma quali sono le motivazioni di questo trasferimento?

Cosa si nasconde dietro le novità di Live-Non è la D’Urso?

Sembra infatti che alla base di questa importante decisione ci sia una richiesta di Mediaset. Il motivo? Il trasferimento della trasmissione nell’altro studio sarà fonte per l’azienda di un risparmio economico. Questo è stato l’annuncio di Barbara D’Urso a riguardo:

Dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live – Non è la D’Urso, dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda un risparmio, lo cedo a un’altra trasmissione e mi trasferisco nello studio di Mike Bongiorno.

Sono state queste le parole di Barbara D’Urso che ha voluto sottolineare fortemente l’orgoglio di occupare l’altro studio che ha fatto la storia della tv italiana. Tuttavia, oltre al risparmio economico, alla base di questo spostamento, come anche dichiarato dalla D’Urso, c’è anche un altro motivo.

In realtà, Mediaset si prepara a lanciare un nuovo show con Pio e Amedeo. Il programma, tuttavia, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia. Dunque, dal prossimo 28 febbraio Live-Non è la D’Urso verrà trasmesso nel nuovo studio, accanto a quello di Pomeriggio 5.