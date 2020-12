“Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua”: gli ex concorrenti del Grande Fratello saranno di nuovo genitori

Tutti li hanno conosciuti con la esperienza nella casa più spiata d’Italia. Si sono innamorati e hanno deciso di mettere su famiglia. Francesca Rocco e Giovanni Masiero, già genitori della piccola Ginevra, nata tre anni fa, diventeranno di nuovo genitori. Entrambi gli ex concorrenti del Grande Fratello lo hanno annunciato pubblicando dei teneri scatti sui loro profili Instagram.

Ieri sera, quasi contemporaneamente, Francesca e Giovanni hanno deciso di cogliere di sorpresa tutti i loro fan che da anni li seguono e supportano sui social network. In entrambi i loro profili Instagram sono state pubblicate delle foto scelte appositamente per dare il lieto annuncio dell’imminente arrivo del loro secondo bebè.

Giovanni ha scelto di farlo attraverso un dolcissimo scatto di famiglia. Nella foto, oltre a lui, c’è la sua amata e Ginevra, la prima bambina della coppia, mentre mostra fiera l’ecografia del suo fratellino o sorellina che presto arriverà a farle compagnia. Masiero ha accompagnato la foto con queste semplici ma significative e azzeccatissime parole:

La felicità è reale solo quando è condivisa. La famiglia si allarga!

Il post di Francesca Rocco

Nello stesso istante, sul profilo di Francesca Rocco è comparsa un’altra foto, diversa ma con lo stesso intento di quella pubblicata da suo Giovanni: annunciare al mondo che ben presto un altro bimbo arriverà a dare gioia alle loro vite. Lo scatto, bellissimo e molto romantico, è accompagnato da queste tenere parole:

5 mesi… e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta!

In questo anno così strano, pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, scrive Francesca, la loro unica certezza è che avranno per lei un sacco di amore da donargli. Poi continua:

Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale….la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa.

Un momento di pura gioia e felicità per la coppia, ma soprattutto per Francesca Rocco, dopo la depressione post parto che l’ha colpita dopo la nascita di Ginevra. Un momento che, anche se con difficoltà, pare essere ormai completamente alle spalle.