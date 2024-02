Nella serata di ieri, sabato 10 febbraio si è tenuta la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2024. Per questo si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara, tra questi appunto c’era anche Gazzelle, che ha voluto dedicare la sua esibizione, ad una donna, chiamata Giovanna.

L’artista ha scelto di partecipare alla competizione, con la canzone “Tutto qui”. La fidanzata ed attrice Ilaria Loriga, è sempre rimasta al suo fianco ed ha cercato di sostenerlo in tutti i modi possibili, chiedendo anche ai suoi follower di votarlo.

Gazzelle si è esibito sul palco dell’Ariston, per 4 volte: una durante la prima serata, una la seconda, alle cover e per ultima, anche alla finale. Tuttavia, è proprio in questa occasione, che ha scelto di fare una dedica davvero speciale al termine della sua esibizione.

“Voglio dedicare questa mia esperienza a Giovanna, una persona che mi manca tanto!” Queste le parole usate dal cantante, prima di andare via dal palco, ma ecco cosa abbiamo scoperto su questa persona, che purtroppo ora non c’è più. Ilaria Loriga la fidanzata, in una stories su Instragram, invece ha scritto: “A te mami, G. Avresti votato come una matta!”

Chi è la donna citata sul palco da Gazzelle, al quale lui ha dedicato la sua esibizione

CREDIT: RAI

Da quello che è emerso, Giovanna sarebbe proprio la suocera del cantante, che da quello che si vede sui social, ha perso la vita a marzo dello scorso anno. La figlia, attrice e fidanzata di Gazzelle, Ilaria Loriga, nel post di addio, ha scritto:

Ti amo e ti amerò per sempre. Tua figlia, quella matta che ti faceva sempre gli scherzi.

Gazzelle ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2024, con il brano “Tutto qui”. In tanti hanno apprezzato il testo della sua canzone ed anche il suo modo di cantare. Inoltre, gli hanno anche applaudito a lungo le mani per questa dedica così speciale, in momento per lui così importante.