Lo riconoscete il bambino sulla destra? È stato protagonista al GF Vip 5

Lo riconoscete il bambino sulla destra? In compagnia con il fratello era in una popolare trasmissione televisiva, ancora oggi in onda su Canale 5. Il programma era C’è Posta per Te, mentre lui era un tenerissimo Andrea Zenga! Già, accanto al “fratellone” Nicolò potete vedere il recente concorrente del Grande Fratello Vip 5 in una delle sue prime apparizioni televisive, probabilmente la prima in assoluto.

Andrea Zenga: strappo ricucito e un amore nato

Andrea Zenga ha recentemente preso parte allo show di Alfonso Signorini. Pur entrando in corsa nella Casa più spiata dagli italiani, ha immediatamente lasciato il segno. Prima per via del complicato rapporto con il padre Walter, ex portiere di Inter e Nazionale, quindi per la storia sbocciata con Rosalinda Cannavò (in precedenza conosciuta come Adua Del Vesco).

C’è Posta per Te anno 2000

Fino a questo punto in molti ignoravano che Andrea Zenga avesse già assaporato l’ebbrezza di apparire sul piccolo schermo e di presenziare a un noto format tivù.

Qualche anno fa il 27enne ha preso parte a Temptation Island Vip, insieme ad Alessandra Sgolastra, la sua compagna di allora, ma ancor prima era stato accolto nello studio di C’è Posta per Te.

Invitati da Maria De Filippi

L’immagine è davvero di repertorio, risale addirittura al 2000, quando, se la matematica non è un’opinione, Andrea aveva sette anni (è nato il 16 settembre 1993). Lui e il fratello Nicolò avevano accettato l’invito alla nota trasmissione diretta e condotta da Maria De Filippi.

Andrea Zenga e Nicolò: ragazzi d’oro

A ripercorrere quel momento ci ha pensato Andrea in persona, attraverso una storia su Instagram, in cui ha, simpaticamente, scritto “Gianni e Pinotto”, a commento dell’immagine di archivio, con tanto di emoticon che ride a crepapelle. In un altro scatto ha specificato che è del 2000. Ormai i bambini sono cresciuti e, da quanto abbiamo avuto modo di constatare tramite il GF Vip, diventati due ragazzi d’oro.