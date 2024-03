Tutta l’Italia è in ansia per le condizioni di salute di Loredana Bertè, dopo un tempestivo ricovero, a causa di un dolore addominale. Da lunedì 11 marzo, sono tutti preoccupati per la sua situazione, visto che doveva fare un concerto a Roma, ma non è mai salita su quel palco.

La cantante, regina del rock della nostra Nazione, in questo ultimo periodo ha avuto davvero tanti impegni. Il primo appunto è quello del Festival di Sanremo 2024, con il brano “Pazza”. Successivamente sarebbe voluta arrivare all’Eurovision, che quest’anno lo faranno in Svezia. Ha partecipato appunto al concorso canoro “Una voce per San Marino”, ma è arrivata seconda.

Per questo motivo ha iniziato il suo tour, con la prima tappa a Milano e la seconda che doveva essere a Roma. Tuttavia, poche ore prima dell’inizio del suo concerto al teatro Brancaccio, dove c’era circa mille e 600 persone ad aspettarla, è arrivata la notizia che ha allarmato i suoi fan. In un post sui social, hanno scritto:

Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale, che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve.

L’aggiornamento sulle condizioni di salute di Loredana Bertè

CREDIT: NOTIZIE & GOSSIP

Da questo momento tutti i suoi fan si sono mostrati in grande ansia per la sua situazione clinica. Però alla fine, nella giornata di oggi è arrivata la bella notizia che tutti speravano.

Il suo entourage, quindi una fonte davvero attendibile, da quello che scrive Il Messaggero per lei non c’è nessun intervento in programma. Hanno detto infatti: