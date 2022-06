Shakira non ha avuto nessun malore a seguito della separazione con Piqué. La famosissima cantante colombiana ha voluto precisare e smentire le notizie diffuse nelle ultime ore sul web.

È stata fotografata sull’ambulanza e la stampa spagnola ha subito parlato di malore e attacchi di ansia per via del tradimento del compagno con una ventenne.

La cantante ha spiegato che non si è sentita male, ma che si trovava in ospedale per il suo papà. Quelle immagini risalgono al 28 maggio, quando l’uomo è caduto ed ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. La stessa Shakira, sui canali social ha scritto:

Ho ricevuto un sacco di messaggi riguardati il fatto di avermi vista in un’ambulanza a Barcellona di recente. Voglio solo che sappiate che queste foto sono dello scorso weekend (28 maggio) quando mio padre sfortunatamente ha subito una brutta caduta che ha richiesto che lo accompagnassi in un’ambulanza all’ospedale dove ora è ricoverato. Grazie per il vostro amore e supporto.

Oltre al chiarimento di Shakira, è arrivato anche il comunicato ufficiale della separazione con Piqué. I due sono stati sentimentalmente legati per 12 anni e i giornali parlano di un presunto tradimento di lui, con una ragazza di 20 anni. Ma nessuno dei due si è esposto sull’argomento e non ha ne smentito ne confermato la cosa.

Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione.

Questo è quanto diffuso dall’agenzia della cantante.

Shakira e Piquè: un amore durato 12 anni

Shakira e Piqué si sono legati nel 2010, lo stesso anno in cui la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo in Sudafrica. Si sono incontrati durante la registrazione di Waka Waka.

Dal loro amore sono nati due bimbi, Milan Piquè (2013) e Sasha Piqué (2015).

I sospetti della crisi sono arrivati dopo gli ultimi testi delle canzoni della star e alla fine si è diffusa la voce di un tradimento di lui con una ventenne, una giovane hostess di eventi, conosciuta durante le notti di festa con i suoi compagni. La notizia però non è stata ancora confermata da nessuno dei due.