“Mi sono svegliato sta mattina e mi fa stare male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti“. Con queste parole, Tiziano Ferro, inizia un commovente messaggio di addio a Raffaella Carrà. Colei che per lui non è stata solo una fonte di ispirazione, ma anche una collega straordinaria ed un’amica ancor più grande e preziosa.

Soltanto una maledetta malattia avrebbe potuto spegnere una fiamma così ardente come quella che bruciava dentro alla grande Raffaella Carrà. La cantante, ballerina e show girl, si è spenta nella giornata di ieri all’età di 78 anni, dopo aver lottato a lungo con un brutto male.

Abbiamo parlato del fatto che lei non abbia mai avuto figli. Ma in realtà, lei, di figli, nipoti, fratelli, sorelle ne ha avuti milioni e milioni nell’arco di una lunghissima e straordinaria carriera. Tutti coloro che l’hanno sempre seguita e sostenuta e che adesso piangono la morte di una delle più grandi del mondo dello spettacolo nella storia recente del paese.

Le parole di Tiziano Ferro per Raffaella

Non poteva e non voleva sottrarsi dal ricordare Raffaella, uno dei suoi più grandi estimatori che, seguendo le sue orme e prendendo anche spunto da lei, è riuscito a sua volta a diventare grande. Si tratta di Tiziano Ferro.

Il cantautore, amatissimo sia in Italia che all’estero, è rimasto come molti scioccati nell’apprendere della scomparsa della Carrà. I due erano legatissimi sia per le tante collaborazioni artistiche, sia umanamente, visto che erano davvero grandi amici.

Nel 2006, Tiziano scrisse e cantò una canzone completamente dedicata a Raffaella Carrà. Il titolo era “E Raffaella è mia“, faceva parte dell’album pubblicato lo stesso anno dal titolo “Nessuno è solo“, e riuscì ad arrivare al terzo posto delle classifiche italiane. Nel video della canzone, Tiziano e Raffaella apparivano in coppia.

Il cantautore, nel lungo messaggio pubblicato in italiano e spagnolo nella sezione storie del suo account Instagram, ha scritto: