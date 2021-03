Lodovica Comello, avete mai visto la sua casa? Ambiente chic, moderno e senza alcuno sfarzo per “Violetta” e la sua famiglia

Lodovica Comello abita a Milano in una bellissima casa insieme al marito Tomas Goldschmidt ed al loro figlio.

Lodovica Comello è una nota attrice ma anche una conduttrice radiofonica e televisiva, doppiatrice e cantante italiana. Diventata famosa a livello internazionale per aver interpretato “Violetta”, nella serie tv omonima, poi è diventata anche la conduttrice di Italia’s Got Talent. Da diversi anni ha ormai lasciato San Daniele del Friuli per trasferirsi a Milano, città che lei adora.

Nel 2015 ha sposato il produttore Tomas Goldschmidt e nel 2019 hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. La coppia ha acquistato casa a Milano, un bellissimo appartamento che hanno arredato secondo i loro gusti e secondo le loro passioni. A proposito, avete mai visto la casa di Lodovica Comello?

Le foto della casa di Lodovica Comello

La nota attrice e conduttrice vive a Milano insieme al marito ed il loro bambino. La coppia ha arredato la loro casa con un stile minimal, di grande classe ed ovviamente ultra chic. Su Instagram ci sono tanti scatti del loro appartamento, che hanno deciso così di svelarlo al loro grande seguito di follower che giorno dopo giorno li seguono con affetto.

Nel salone, si trova un divano molto grande di colore grigio, con dei grandi cuscini. Alle spalle di questo grande divano, c’è un tavolo con attorno delle sedie bianche e grigie ultra moderne.

Così come si vede dalle altre stanze, ci sono delle travi a soffitto che rendono l’ambiente rustico e molto accogliente.

All’interno di questo appartamento c’è no scaffale molto minimal, dove però Lodovica ed il marito hanno sistemato degli oggetti a loro molto cari, souvenir acquistati durante i loro viaggi e dunque ricordi.

Non mancano anche alcuni libri e delle piccole sculture. Davanti allo scaffale, c’è anche una poltrona nera con dei disegni multicolore.

Per il pavimento della casa, invece, Lodovica Camello ed il marito Tomas Goldschmidt hanno scelto un caldo parquet.

