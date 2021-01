Look completamente casalingo per Elisabetta Gregoraci ma sapete quanto costano le sue sneakers? Decisamente fuori dalla portata di noi comuni mortali

È passato circa un mese dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci. La showgirl, dopo essere tornata alla vita quotidiana e alla normalità insieme al figlio Nathan Falco, si è concessa una mini vacanza a Dubai in cui si è goduta qualche giorno di relax insieme al figlio e all’ex marito Flavio Briatore.

Nonostante l’uscita della donna dalla casa più spiata d’Italia, abbiamo avuto comunque occasione di rivederla nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip dove ha avuto un confronto con l’amico Pierpaolo Petrelli. Nella puntata la Gregoraci si è presentata con un look total white elegante e davvero impeccabile, complice il suo fisico perfetto.

Elisabetta Gregoraci e l’outfit casalingo

In una IG storie la donna appare con un look totalmente casual che non è passato inosservato agli amanti del fashion e ai suoi followers.

Quella che possiamo vedere è un’Elisabetta Gregoraci sorridente e felice. La regina del programma musicale ‘Battiti Live‘ si ritrae infatti insieme alla sua cagnolina e quello che indossa è un look completamente casalingo. Possiamo infatti osservare l‘abbigliamento casual della donna che indossa un pantalone skinny bianco abbinato ad una maglia color biscotto.

Ma nella foto postata su Instagram dalla conduttrice non è passato inosservato un dettaglio molto importante. Si tratta infatti delle scarpe indossate dalla donna. Infatti, a completare questo look casalingo di Elisabetta sono le sneakers firmate Louis Vuitton e che sembrano avere un prezzo davvero da capogiro.

Più precisamente le scarpe indossate da Elisabetta Gregoraci sono delle Archlight, sneakers che fanno parte della collezione primavera/estare 2018 di Louis Vuitton e che hanno un prezzo davvero molto alto. Infatti, le scarpe in questione avrebbero un valore di 1000 euro. Un look perfetto e costoso quello indossato della showgirl amante del lusso al quale non rinuncia né in pubblico né in casa.