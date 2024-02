Loredana Bertè e Bjorn Borg: le ragioni di una rottura e i retroscena del loro addio

Loredana Bertè ha condiviso un breve ma turbolento matrimonio con l’ex tennista Bjorn Borg, una volta numero uno al mondo nella classifica ATP. Il legame tra i due, che si è protratto dal 1989 al 1992, caratterizzato da una serie di alti e bassi, è culminato in una separazione definitiva.

La loro unione non ha portato alla nascita di figli ed è stata segnata da contrasti e difficoltà, principalmente a causa della gelosia e dei presunti tradimenti da parte di Borg. La storia tra la famosa cantante e l’iconico campione di tennis ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, alimentando speculazioni e curiosità sulle ragioni alla base della loro rottura.

Nel 1973, a Parigi, Loredana Bertè e Bjorn Borg si incontrarono per la prima volta. In quel periodo, Loredana era impegnata sentimentalmente con Adriano Panatta. Tuttavia, nel 1988, durante un viaggio a Ibiza, i due si rincontrarono e scoccarono tra loro scintille. Loredana è rimasta colpita all’istante dall’affascinante tennista svedese. Decisero di sposarsi nel 1989 a Milano, in una cerimonia discreta, anche se i media riuscirono comunque a dare risalto alla loro unione.

La travagliata storia d’amore tra Loredana Bertè e Bjorn Borg giunse a una conclusione nel 1992 a causa di una serie di motivi. Tra questi, lo stile di vita turbolento del tennista e la sua natura estremamente possessiva rappresentavano solo una parte delle sfide affrontate dalla coppia. Le costanti ingerenze della madre di Borg, ostile nei confronti di Bertè, furono un ulteriore elemento che minò la solidità del loro legame.

La cantante stessa raccontò in una precedente intervista di aver affrontato momenti di violenza. Ha ricordato un episodio in cui lo colpì con un mazza da baseball dopo averlo sorpreso a chiamare due prostitute mentre erano in hotel insieme. Per amore nei confronti di Borg, Bertè aveva addirittura abbandonato la sua carriera e trasferito in Svezia, una decisione che oggi rimpiange amaramente.