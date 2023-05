Loredana Berté pubblica un video dall’ospedale e spiega come sta: “Venite tutti”

Come sta Loredana Bertè dopo l'intervento urgente? La cantante ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale: "Ciao sono Loredana"

Come sta Loredana Bertè dopo l’operazione d’urgenza? La notizia si era diffusa il mese scorso e aveva fatto preoccupare i suoi numerosissimi fan. È stata proprio la star, attraverso un video sui social, a rassicurare tutti.

Loredana Bertè ha pubblicato un video sui suoi profili social, mentre si trovava all’ospedale San Raffaele. Si è già sottoposta ad una visita di controllo dopo l’operazione chirurgica.

Il video di Loredana Bertè

Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare il tour. Vi aspetto a luglio in tutta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao.

In poche ore il video ha raggiunto un incredibile numero di reazioni e commenti, da parte di fan che si sono mostrati felici e sollevati nel vederla bene. Messaggi di affetto e di supporto, che dimostrano quanto Loredana Bertè sia amata dal pubblico italiano.

Il preoccupante annuncio era arrivato lo scorso aprile. Lo staff della star aveva fatto sapere che Loredana era costretta a rinviare tutte le date del tour poiché doveva sottoporsi ad un intervento urgente.

La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour. Il dolore fisico è troppo forte e non le consente gli sforzi che derivano da viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto più in forma di prima.

Lo staff aveva precisato che la Bertè non era in pericolo di vita. L’operazione tuttavia non le consentiva di affrontare i suoi concerti. Nessun ulteriore dettaglio è però stato diffuso sull’intervento.

Ora è arrivato un filmato della stessa Loredana Bertè a rassicurare tutti. Sta bene, dovrà solo affrontare una cura riabilitativa, ma poi tornerà sul palco più grintosa che mai.