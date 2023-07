Loredana Lecciso confessa: “Non ero al compleanno di Albano per una richiesta di Romina Power”

Queste sono state le parole della showgirl: "Con Romina Power non ho rapporto"

Nel corso delle ultime ore il nome di Loredana Lecciso è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In questi giorni la showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ dove ha fatto alcune rivelazioni inaspettate su Romina Power. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Loredana Lecciso assente all’evento di Al Bano organizzato in occasione dei suoi 80 anni, 4 volte 20, per una richiesta fatta da Romina Power. A rendere pubblica la notizia è stata la showgirl stessa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’. Queste sono state le parole di Loredana Lecciso a riguardo:

Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare una tregua alle ostilità. Non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e di armonia. I figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro.

In seguito alle parole rilasciate da Loredana Lecciso, Romina Power ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare quanto rivelato dalla showgirl al settimanale ‘Nuovo’.

Ma non è finita qui. Nell’intervista rilasciata al noto settimanale, Loredana Lecciso ha poi rivelato che lei andrà sempre sulla sua strada, tattica che vince su tutto. Queste sono state le sue parole a riguardo.

Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini.

Le parole di Loredana Lecciso sono state poi confermate da Jasmine Carrisi la quale, sempre al giornale ‘Nuovo’, ha rivelato di non avere nessun rapporto con Romina Power. Queste sono state le sue parole a riguardo: