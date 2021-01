Loredana Lecciso e la dolorosa separazione che dovrà affrontare a breve: “Un po’ mi dispiace”

Un triste momento quello che sta passando Loredana Lecciso. La showgirl, infatti, è stata costretta ad un’improvvisa decisione che le ha provocato non poco dispiacere. Si tratta del suo cagnolino Chicco da cui Loredana Lecciso è purtroppo costretta a separarsi a causa del trasferimento della figlia Jasmine all’università.

Non aveva mai provato l’emozione di condividere la propria abitazione con un amico a 4 zampe. Ma quando Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante Albano e di Loredana Lecciso, ha richiesto un cagnolino in casa la sua preghiera è stata ben soddisfatta. Ma ora il trasferimento di Jasmine a Milano per l’università ha messo un po’ in crisi la donna.

Infatti, la figlia di Albano e della Lecciso ha deciso di portare con sé il loro amico a 4 zampe Chicco. Da qui il dispiacere di Loredana di separarsi dal cagnolino dal momento che si era molto affezionata a lui. Queste sono state le parole della donna a riguardo:

Vuole portare Chicco con sé e questo un po’ mi dispiace.

Tuttavia, però, nonostante la separazione dall’amatissimo cagnolino, Jasmine ha cercato di trovare per mamma Loredana una brillante soluzione. Infatti quest’ultima avrebbe proposto a sua mamma di accogliere in famiglia un altro pelosetto.

Anche mia figlia mi ha suggerito di prenderne un altro. In effetti sarebbe bello, vedremo. Ne vorrei uno identico a Chicco, lui mi piace proprio tanto.

Prima d’ora la Lecciso non aveva mai avuto l’occasione di provare il rapporto uomo-cane. E durante un’intervista sul settimanale ‘NuovoTv’ ha dichiarato:

Prima non comprendevo questo rapporto. Bisogna viverlo per capirne l’importanza.

Dunque una vera e propria scoperta quella di Loredana Lecciso riguardo il rapporto con i nostri amici a 4 zampe. L’accoglienza in casa del cagnolino Chicco è stata per la Lecciso una nuova esperienza tanto che la separazione dal pelosetto provocherà in lei moltissimo dispiacere.