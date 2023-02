Loredana Lecciso fa chiarezza sul rapporto con Romina Power: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Loredana Lecciso è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito ad alcune rivelazioni che Albano ha rilasciato in merito al suo privato, la showgirl ha deciso di intervenire facendo chiarezza in merito al rapporto con Romina Power. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Qualche giorno fa Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Nuovo’. Qui la showgirl si è messa a nudo raccontando alcuni aspetti privati della sua vita ma anche rivelando alcuni retroscena in merito al rapporto con Romina Power.

Nel dettaglio, la showgirl ha voluto fare chiarezza riguardo questa situazione troppo chiacchierata dai principali giornali di gossip. Queste sono state le sue parole:

Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo. Se ho mai avuto paura di essere lasciata? No, non ho mai avuto questo tipo di paure, nemmeno quando Al Bano è stato male.

L’intervista di Loredana Lecciso al noto giornale è poi proseguita con queste parole:

Da quando sto con lui sono cresciuta e maturata con gli anni: ma questo è un cambiamento che fa parte della vita di tutti. Cosa auguro a Romina? Spero con tutto il cuore che arrivino tanti successi, come quelli che ha ottenuto fino a questo momento nella sua carriera.

Al Bano, le rivelazioni su Loredana Lecciso e Romina Power

Le parole di Loredana Lecciso su Romina Power arrivano dopo alcune rivelazione che Al Bano ha fatto sulla sua ex moglie. Queste sono state le parole del cantante: