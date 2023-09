Loredana Lecciso, la confessione choc su Romina Power: “Non ho partecipato agli 80 anni di Al Bano per volere suo”

Nel corso delle ultime ore il nome di Loredana Lecciso è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La showgirl si è infatti resa protagonista di una clamorosa rivelazione su Romina Power che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nei mesi scorsi Loredana Lecciso è stato costantemente al cento della cronaca rosa per via della sua mancata partecipazione ai festeggiamenti organizzati in occasione dell’80esimo compleanno di Al Bano. Intorno a questa vicenda sono nate molte ipotesi, ma solo ora Loredana Lecciso ha deciso di rompere il silenzio e di svelare tutta la verità a riguardo.

Nel dettaglio, la showgirl ha confessato di non aver preso parte ai festeggiamenti di compleanno del cantante proprio per volere di Romina Power. Queste sono state le sue parole a riguardo:

L’ho fatto per amore di Al Bano. lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Abano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io.

In seguito alle parole di Loredana Lecciso, Romina Power è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere a quanto rivelato dalla showgirl. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex moglie di Al Bano risponderà pubblicamente alle parole della showgirl.

Loredana Lecciso, le parole su Al Bano: “Vivo con lui, siamo una famiglia”

Ma non è finita qui. Loredana Lecciso ha poi fatto alcune rivelazioni su Al Bano, rivelando che: