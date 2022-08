Loredana Lecciso sarà presto nonna? La showgirl si prepara alle nozze di sua figlia Brigitta

In questi ultimi giorni il nome di Loredana Lecciso è tornato ad occupare i principali giornali di cronaca rosa. In un’intervista rilasciata al giornale ‘Novella2000’ la showgirl ha svelato che la sua famiglia è pronta ad allargarsi. La sua primogenita, infatti, convolerà presto a nozze. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Forse non tutti sanno che Loredana Lecciso è mamma di Brigitta, la primogenita che la showgirl ha avuto dall’ex marito Fabio Cazzato. In questi giorni la showgirl ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Novella2000’ dove ha svelato che sua figlia si sta preparando alle nozze.

Attualmente Brigitta vive la sua vita divisa tra l’Italia e il Kenya, dove si trova il suo compagno nonché futuro marito Yan. Stando alle parole della compagna di Albano, Brigitta celebrerà le nozze con rito civile in autunno inoltrato. Per quanto riguarda invece la cerimonia vera e propria, bisognerà aspettare l’estate 2023.

Riguardo il matrimonio della sua primogenita, Loredana Lecciso ha dichiarato:

Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile.

Oltre a ciò, la showgirl ha svelato al giornale il suo grande desiderio di diventare nonna.

A riguardo Loredana Lecciso ha dichiarato:

Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia.

Per la sua primogenita e per gli altri suoi figli la Lecciso ha sempre sognato una famiglia tradizionale e ad oggi è riuscita a trovare un certo equilibrio nella realizzazione di questo suo desiderio.

In attesa di diventare nonna, la compagna di Albano si è iscritta all’Ordine dei giornalisti della Puglia, per tornare a lavorare come giornalista. Per il momento, dunque, non vedremo la Lecciso sul piccolo schermo dove si è fatta conoscere al pubblico e dove potrebbe tornare ricoprendo interessanti ruoli.