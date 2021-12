Meno di un mese fa, Lorella Boccia è diventata mamma della piccola Luce Althea. Il frutto del suo amore con il manager e produttore Niccolò Presta. A distanza di pochi giorni, la ballerina di Amici e conduttrice del programma televisivo Venus Club, ha voluto raccontare la sua esperienza. Una delle più belle e allo stesso tempo una delle più difficili.

Lorella Boccia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi ed ha raccontato tutti i momenti difficili del parto. Ha affrontato un parto naturale, che le ha lasciato come conseguenza una lacerazione dolorosa. Dopo la nascita della sua primogenita, la ballerina non riusciva nemmeno a sedersi.

Ha confessato che per dieci lunghi giorni è stata costretta a mangiare in piedi. Un dolore fisico, che non la faceva stare bene e che le provocava anche un malessere mentale. Oggi, per fortuna, quel dolore è passato e si sta godendo appieno la nuova e bellissima esperienza della maternità. Ecco le sue parole:

Non è stato facile. Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio.

Lorella Boccia grata a Niccolò Presta

La persona alla quale è più grata è proprio il neo papà. Dopo la nascita, Niccolò Presta è sempre rimasto accanto alla neo mamma e alla sua bambina. Ha aiutato la conduttrice in casa, con le faccende e tutte le commissioni necessarie e si è preso cura di lei e di Luce Althea.

Lorella Boccia ha parlato del sorriso sul volto dell’uomo, che lo accompagna ogni giorno dal parto. Un sorriso che prima non aveva e che oggi è la sua forza. Come ogni donna che diventa madre, la ballerina ora si è resa conto di cosa voglia dire e ha capito tutte le volte che la sua di mamma si preoccupava per lei e “le stava sempre addosso”.