Vanessa Incontrada ieri e oggi: il cambiamento nel tempo della conduttrice di Zelig

Vanessa Incontrada è tornata al timone di Zelig insieme al collega e amico di sempre Claudio Bisio. Ricordiamo che il programma si è rivelato un vero e proprio successo nei primi anni 2000. Da allora l’aspetto della conduttrice spagnola è cambiato molto. Nonostante ciò, però, c’è da sottolineare come Vanessa Incontrada sia rimasta sempre bellissima.

Con la sua bellezza e la sua grande simpatia, Vanessa Incontrada, conduttrice spagnola naturalizzata in Italia, è riuscita a conquistare il cuore di moltissimi italiani. Dopo aver affiancato Alessandro Siani a Striscia la Notizia, la conduttrice è tornata su Canale 5 con un nuovo progetto.

Si tratta infatti del ritorno di Zelig, il noto programma comico che si è rivelato un vero e proprio successo nei primi anni 2000. Da allora l’aspetto di Vanessa Incontrada è cambiato molto. Nonostante però i cambiati dovuti al passare del tempo, c’è da dire che la conduttrice spagnola è riuscita a mantenere quella bellezza che da sempre la contraddistingue.

Vanessa Incontrada, il cambiamento della conduttrice dagli esordi ad oggi

Era il 1998 quando Vanessa Incontrada ha esordito per la prima volta nella tv italiana. In quell’anno, infatti, l’attrice debuttò con un programma andato in onda su Italia 1, Super. Da quel momento in poi la carriera di Vanessa è stata caratterizzata da successi incredibili.

In quegli anni Vanessa Incontrada era ancora una ragazza 18enne, bellissima e spensierata. I suoi capelli erano ricci e castani e all’epoca Vanessa aveva già quello splendido sorriso che ancora oggi la contraddistingue. Probabilmente la Incontrada è uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo a non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica.

Sempre bellissima, sono molti gli scatti social completamente acqua e sapone che l’attrice e conduttrice spagnola condivide con i suoi moltissimi fan. La semplicità è stata da sempre una delle sue più grandi qualità, grazie alla quale ancora oggi Vanessa Incontrada è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.