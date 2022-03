Lorella Cuccarini ricorda il tumore e le diete passate: “Tornassi indietro, le eviterei”

In occasione di un'intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Lorella Cuccarini ha parlato in merito alle sue diete passate, poi il ricorso del tumore

Di recente Lorella Cuccarini ha deciso di aprire il suo cuore al “Corriere Della Sera” raccontando di alcuni episodi appartenenti al passato nel corso della sua vita. In particolare, la professoressa di Amici ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sue vecchie diete. In un secondo momento ha ricordato l’esperienza del tumore.

Ho fatto diverse diete, talvolta sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica, che all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne.

Lorella Cuccarini: “Il benessere è una questione di testa, non di taglia”

In seguito, la donna ha detto che cosa significa per lei il benessere. Queste sono state le sue parole:

è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo.

Al “Corriere Della Sera” la Cuccarini ricorda il dramma del tumore

In un secondo momento, la professoressa di Amici ha voluto far riemergere il ricordo del tumore, un’esperienza risalente a circa 20 anni fa quando lei stessa subì l’asportazione della tiroide: