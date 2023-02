In molti non hanno potuto fare a meno di notare cosa ha fatto Olly durante la sua esibizione con Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston. La curiosità è subito cresciuta e l’attenzione si è concentrata sul FantaSanremo. Acquisterà punti?

Ormai non serve più spiegare cosa sia il FantaSanremo. Il gioco parallelo al Festival di Sanremo, quest’anno, ha coinvolto l’intera Italia.

Tra i bonus e i malus che vengono assegnati ad ogni artista durante le 5 serate del Festival della canzone italiana, ce n’è uno che riguarda proprio Olly.

“Olly duetta con Benji nella serata delle cover: +18 km”.

Ma cosa significa? Lo stesso artista aveva detto prima della sua esibizione:

“Ho parlato con i ragazzi del FantaSanremo perché non sapevo cosa significasse il bonus +18 km, poi ho colto la citazione del cartone animato: si dice che il campionato di Holly e Benji sia lungo 18 chilometri… ormai è evidente che non ci sarà Benji sul palco con me, ma io voglio tranquillizzare tutti i fantallenatori. State tranquilli perché io ho sempre una soluzione in tasca”.

Olly ha mantenuto la promessa. Durante la sua bellissima esibizione con la Cuccarini, le telecamere hanno inquadrato il direttore d’orchestra. Guardate cosa aveva nel taschino della giacca:

Un piccolo Benji che ha cantato con Olly! L’arista ha mantenuto la promessa e subito le foto sono arrivate al FantaSanremo. Tuttavia, non c’è alcun bonus per Olly questa mattina. Nessuno che riguarda un duetto con Benji!

FantaSanremo: i bonus per Olly nella semifinale

Olly, dopo la sua esibizione con Lorella Cuccarini sul palco dell’Artiston, ha acquistato 35 punti.

È stato presentato da co-conduttore, guadagnando 5 punti. Ha battuto il 5 con Gianni Morandi, + 10 punti. Bacio sulla guancia, + 5 punti. Si è esibito dopo la mezzanotte, + 5 punti. Abbraccio post esibizione, + 10 punti. Parole di ringraziamento post-esibizione, + 5 punti. E, purtroppo, a gravare il punteggio, un malus: il presentatore sbaglia il nome degli autori, compositori o direttore dell’orchestra durante la presentazione pre-esibizione-