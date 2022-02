La seconda puntata di Sanremo è andata in onda il 2 febbraio 2022. Tra gli ospiti speciali della serata c’era Lorena Cesarini, attrice famosissima che ha debuttato nella serie tv “Suburra”. In occasione dell’evento, la ragazza ha indossato un look da urlo. Ecco tutti i dettagli.

Ospite speciale della seconda serata di Sanremo andata in onda il 2 febbraio 2022 c’era Lorena Cesarini. L’attrice ha spiazzato tutti i telespettatori dell’Ariston con la sua semplicità e raffinatezza. Tuttavia un dettaglio non è di certo passato in osservato al pubblico. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Lorena Cesarini è una delle attrici più amate e stimate nel mondo dello spettacolo. Per la sua prima volta, la ragazza ha avuto l’onore di scendere la famosa scalinata del teatro dell’Ariston in qualità di co-conduttrice, al fianco di Amadeus, sfoggiando un abito meraviglioso. Tuttavia, a qualcuno quel vestito le è apparso familiare.

Si tratta di un modello iconico d’archivio appartenente alla casa di moda di Roberto Cavalli. In particolare è stato Fausto Puglisi a realizzarlo e ha deciso crearne una versione più moderna proponendolo nella collezione Autunno-Inverno 2022-2022.

Così come affermato in precedenza, si tratta di un abito molto familiare in quanto è stata Cindy Crawford ad indossarlo per la prima volta in occasione di una sfilata di Roberto Cavalli. In seguito, la seconda volta è toccata a Kim Kardashian agli inizi della sua carriera.

Lorena Cesarini sfoggia i gioielli di lusso di Bvlgari

Lorena Cesarini ha deciso di abbinare il tutto ad un paio di sandali Roger Vivier e dei gioielli di lusso. Si tratta di un anello ed un bracciale in oro bianco e giallo tempestati di rubini e diamanti scintillanti. Sono firmati dalla famosa casa di moda Bylgari e appartengono alla collezione Serpenti.