Lorenzo Amoruso una furia contro Manila Nazzaro: “Ora dico tutto”

In questi giorni Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della fine della storia d’amore con Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha infatti rilasciato una lunga intervista al giornale ‘Novella2000’ dove non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate contro la sua ex compagna. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ancora una volta Lorenzo Amoruso si scaglia contro Manila Nazzaro, ribadendo che l’ex Miss Italia avrebbe iniziato la frequentazione con Stefano Oradei prima della fine della loro storia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È stata lei a cambiare, negli ultimi mesi in cui stavamo insieme non la riconoscevo più. Tant’è che io dopo il nostro addio ho scelto di confrontarmi con un professionista e lei poco dopo ha presentato pubblicamente il suo nuovo compagno. Io per lei mi sono trasferito da Firenze a Roma, addirittura comprando casa. Probabilmente non c’era la stessa visione di rapporto. Fino a quando ho detto sì a tutto, le cose andavano bene.

Continuando con il suo discorso, l’ex calciatore ha poi aggiunto:

Quando ho iniziato a prendere una posizione, sono diventato un mostro. Dopo Capodanno avevo capito che la nostra relazione non funzionava più e c’erano troppe discussioni inutili. Probabilmente lei in quel momento aveva iniziato a frequentare un’altra persona, e forse lo sentiva anche da prima.

Dopo di che, Lorenzo Amoruso ha rivelato:

Era finito l’amore da parte sua? Ci può stare. Ma è mancata l’onestà di dirmi: “Tra noi è finita”, invece di fare di tutto per farmi sentire colpevole.

Al momento Manila Nazzaro è rimasta in silenzio e ha deciso di non rispondere alle parole del suo ex compagno. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se l’ex Miss Italia deciderà di rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti da Lorenzo Amoruso.