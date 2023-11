Manila Nazzaro e Stefano Oradei presto sposi? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Manila Nazzaro convolerà presto a nozze con Stefano Oradei. I due avevano intenzione di nascondere il futuro matrimonio ma sul web è già spuntata la data del giorno speciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei continua a gonfie vele. A dimostrarlo sono state alcune indiscrezioni emerse in rete che parlano di un presunto matrimonio. La notizia è comparsa su “Chi Magazine”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Inutile dire che, il chiacchiericcio è diventato virale nel giro di pochissime ore e il tentativo della coppia di mantenere il segreto è stato inutile.

L’ex volto di Ballando Con Le Stelle ha riportato la luce nella vita di Manila la quale ha passato un periodo difficile. Infatti, fresca dalla rottura con Lorenzo Amoruso dopo ben cinque anni di amore, la donna si è lasciata alle spalle la dolorosa separazione. Adesso, grazie al supporto del ballerino, ha finalmente ritrovato la felicità.

La coppia ha iniziato subito una convivenza e, a quanto pare, adesso è arrivato anche il presunto matrimonio. Il settimanale diretto Alfonso Signorini ha ricevuto la notizia da fonti molto vicine alla coppia, si tratterebbe di amici stretti. Per quanto riguarda la data, sempre “Chi Magazine” scrive che le nozze si potrebbero svolgere nel mese di maggio del 2024.

Manila Nazzaro: il matrimonio naufragato con Francesco Cozza

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia ma, nel caso in cui il tutto venisse confermato, questo per Manila Mazzaro sarebbe il secondo matrimonio. Infatti, prima ancora del fidanzamento con Lorenzo Amoruso, l’ex gieffina era sposata con Francesco Cozza, un ex calciatore. Dopo ben 12 anni, i due anni hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione.