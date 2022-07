Lory Del Santo fa una rivelazione su Ilary Blasi: “Che ne penso di Ilary Blasi? Lei è…”

Dopo l’annuncio della separazione dopo ben 17 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono i personaggi più chiacchierati di questo ultimo periodo. L’argomento del divorzio è sulla bocca di tutti e sono stati molti i personaggi del mondo dello spettacolo ad intervenire sulla questione. Tra i tanti anche l’ex naufraga Lory Del Santo è intervenuta facendo un’importante rivelazione.

In queste ultime ore Lory Del Santo è intervenuta dicendo la sua riguardo uno degli argomento più chiacchierati di questo ultimo periodo: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il calciatore e la conduttrice hanno richiesto il massimo riserbo anche se sono molte le ipotesi fatte per scoprire i motivi che hanno portato al loro addio.

La cronaca rosa vede Ilary Blasi e Francesco Totti protagonisti di nuove storie d’amore, e non si sa se il loro matrimonio è naufragato per via di un tradimento. A riguardo è intervenuta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Lory Del Santo che ha dichiarato:

Che ne penso di questi ipotetici tradimenti e di questo uomo? Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva.

E, continuando, Lory Del Santo ha affermato:

Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove. Poi magari si pente e uno torna all’ovile. Magari torneranno insieme? C’è gente che si risposa anche due volte. Tutto può succedere. Prima si vuole andare e poi la cosa nuova si smonta come la panna montata.

In seguito, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha detto la sua riguardo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: