Louis Tomlinson: la sorella Félicité è morta per overdose, ma non si sarebbe trattato di suicidio. Ecco i dettagli sulla sua tragica scomparsa

Louis Tomlinson ha dovuto salutare troppo presto la sorella Félicité: da quanto emerge, la sorella dell’ex cantante dei One Direction è morta a causa di overdose di cocaina, Xanax e Oxidone, ma non si sarebbe trattato di suicidio. La giovane, trovata senza vita nella sua casa il 13 marzo 2019, aveva solo 18 anni. A stroncarla un attacco di cuore.

Félicité aveva solo 18 anni quando è stata trovava morta nel suo appartamento. La ragazza è morta per un attacco di cuore accidentale, secondo quanto riferito dal coroner, provocato però da un mix che le è stato fatale di medicinali e droghe.

Il Mirror, noto tabloid inglese, ha svelato che l’analisi post mortem ha rivelato che le cause della morte non sono stati naturali, dal momento che sono state ritrovate tracce di ossicotone, cocaina e xanax.

La sorella di Louis Tomlinson, che ha fatto parte della celebre band dei One Direction, è stata trovata incosciente nella sua casa di Londra da un’amica, una ragazza che è sua compagna di scuola. All’inizio la giovane ha negato l’assunzione di droghe, ma poi ha dovuto ammettere di averla trovata con le labbra biancastre e di aver chiamato un amico per chiedergli cosa doveva fare.

E lui ha detto di chiamare i soccorsi, che hanno cercato di rianimarla con una respirazione cardiopolmonare. Ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Il Coroner, però, non parla di suicidio: è sicuro che la ragazza fosse a conoscenza del fatto che un mix di farmaci e droghe poteva essere pericoloso, ma che non lo ha assunto per porre fine alla sua esistenza.

Non si è trattato, dunque, di suicidio, ma degli effetti di un mix fatale di droghe e medicinali. Non era probabilmente la prima volta che la giovane usava droghe. Secondo quanto riportato dai tabloid inglese, pare avesse cominciato nel 2016, quando la famiglia aveva perso la madre, Johannah Deakin, morta per leucemia a soli 43 anni.