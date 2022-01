Luca Argentero e Cristina Marino abitano in una villa rustica immersa nella natura, ecco i dettagli della loro casa

Avete mai visto la casa di Luca Argentero e Cristina Marino? Il celebre attore e la nota modella nonché imprenditrice di fitness sono convolati a nozze il 5 giugno 2021 e adesso abitano in una dimora di lusso. Siete curiosi di vederla? Ecco com’è fatta la loro casa.

Senza alcuna ombra di dubbio Luca Argentero è uno degli attori più amati all’interno del mondo dello spettacolo. Sposato da poco con Cristina Marino, dalla loro storia d’amore è nata una bellissima bambina, Nina Speranza. Scopriamo insieme ogni dettaglio della casa di una delle coppie più amate dalla televisione italiana.

Lui uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano, lei una modella, attrice e imprenditrice di fitness, Luca Argentero e Cristina Marino con il loro amore fanno sognare tutti i loro fan. I due si sono sposati lo scorso giugno ed hanno deciso di rimanere a vivere nella loro Umbria, immersi nel bel mezzo della natura.

D’altronde così come la loro abitazione la quale è circondata dal verde. Infatti la caratteristica principale della loro villa è la numerosità dei giardini verdi ed incontaminati. Non a caso alla coppia piace dedicarsi al giardinaggio e alle passeggiate con la loro figlia respirando aria pulita.

Luca Argentero e Cristina Marino immersi nella natura

Mentre l’imprenditrice di fitness si impegna a fare attività fisica nel grande cortile, l’attore si occupa di curare l’orto. Durante il periodo del lockdown erano stati loro stessi a dichiarare quanto fosse importante vivere in una casa nel verde. Infatti, in quel periodo in cui tutto era chiuso, la coppia ha potute svolgere attività all’aria aperta.

Tuttavia, per quanto riguarda lo stile, si tratta di una villa rustica caratterizzata principalmente da mattoni e vista e legno a vista. Invece, per quanto riguarda gli arredi sono pochi, naturali ma il tutto arredato nei minimi dettagli.