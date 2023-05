Luca Daffrè a Uomini e Donne: ecco chi è la sua scelta

Nonostante abbia iniziato da qualche settimana il suo percorso a Uomini e Donne, Luca Daffrè ha già fatto la sua scelta. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il celebre tronista sarebbe uscito dal programma condotto da Maria De Filippi insieme alla corteggiatrice Alessandra. Scopriamo insieme tutti i dettagli,

Senza alcuna ombra di dubbio, Luca Daffrè è stato uno dei protagonisti più amati e popolari di Uomini e Donne. Per il celebre tronista, questa è stata la sua seconda esperienza al programma condotto da Maria De Filippi con il fine di cercare l’amore della sua vita.

Il modello ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne in tempi brevi. Infatti, da quanto emerge da alcune anticipazioni, avrebbe scelto la corteggiatrice Alessandra la quale ha catturato la sua attenzione sin dal primo sguardo. La ventottenne di Milano gli avrebbe risposto di sì. Queste sono state le parole di Luca in merito alla sua scelta:

Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza. Anche molto timida, ma questo non vuol dire che non abbia carattere.

Prima di partecipare per la seconda volta al programma condotto da Maria De Filippi, Luca Daffrè è stato fidanzato con l’influencer Camilla Caimi. Successivamente, ha avuto una breve frequentazione con Sophie Codegoni, prima che quest’ultima partecipasse al Grande Fratello Vip.

Tra le sue relazioni, troviamo anche quella con Oriana Marzoli. Il modello aveva dichiarato in merito alla questione:

Con Oriana c’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare.