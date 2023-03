Luca Daffré, tra le corteggiatrici c’è l’ex fidanzata di un volto famoso: ecco di chi si tratta

Luca Daffré è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Approdato da poco nel celebre format condotto da Maria De Filippi, attualmente il ragazzo è alle prese con i primi i appuntamenti. Tuttavia, tra le sue corteggiatrici è apparso il volto dell’ex fidanzata di una vecchia conoscenza all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio Luca Daffré è uno dei personaggi televisivi più amati e popolari del mondo della televisione italiana. Reduce dall’esperienza in qualità di naufrago a L’Isola Dei Famosi, il noto modello è tornato Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore.

Nel corso della puntata più recente del programma condotto da Maria De Filippi, abbiamo potuto vedere il celebre tronista alle prese con le sue prime esterne e le sue prime conoscenze. Il diretto interessato ha ricevuto ben 1200 richieste. Tuttavia, dopo aver visto 50 clip lui stesso ha deciso di tenere solo sette 7 ragazze.

Tra le sue corteggiatrici è apparso un volto noto al mondo dello spettacolo. Si tratta dell’ex fidanzata di Manuel Galiano, scelta Di Giulia Cavaglià, con la quale ha avuto una relazione. La ragazza in questione che attualmente sta corteggiando Luca si chiama Lisa Ragno ed è una famosa Tiktoker.

Luca Daffré è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il 29enne è nato a Trento ed è approdato nel format per trovare l’amore. Con queste parole si è presentato nel video di presentazione:

Mamma non è stata bene, ha passato un momento della sua vita non felice, che io stesso poi ho vissuto sulla mia pelle. Mamma è una persona un po’ più fragile quindi ha bisogno della mia presenza come io ho bisogno tanto della sua. Mi ha sempre dimostrato di esserci. Mi piacciono le ragazze determinate e con carattere, non mi piacciono invece quelle che se la credono, quelle un po’ strafottenti. Soprattutto faccio fatica con le ragazze gelose perchè a me più mi opprimi, più cerco di scappare, di evadere. Spero che questa sia la volta buona, non fatemi uscire da qui single anche a questo giro.