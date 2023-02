Luca Laurenti si è mostrato in lacrime in diretta tv, durante un collegamento con la trasmissione Verissimo, che ha dedicato una puntata speciale a Maurizio Costanzo.

Credit: Verissimo

I due erano grandi amici e colleghi di una vita, hanno trascorso anni insieme con Buona Domenica. E oggi, Luca Laurenti non riesce a credere alla sua scomparsa. Si mostra commosso davanti all’intera Italia.

Per un uomo che come me fa televisione da 36 anni, non è facile. Stanotte non ho dormito, ho sognato che andavo a trovare il suo feretro e lui si alzava, si vestiva e io lo abbracciavo. Gli dicevo che quando penso alla forza, penso a lui. Mi sono svegliato piangendo.

Maurizio Costanzo era un uomo tenero, per me era come un padre e Buona Domenica era come una famiglia. Ricordo i riti che facevamo nel camerino tutti insieme e mi ricordo la sua tenerezza. In televisione se sei bravo, ma non provi emozioni, sei solo un fenomeno da baraccone. Il cuore è il nostro hard disk, è il primo organo che viene al mondo e l’ultimo a smettere di funzionare. Il cuore sa prima di sapere ed è la sua intelligenza a vincere.

Credit: Verissimo

Il commovente video di Luca Laurenti

Chiunque abbia ascoltato le sue parole e abbia visto le sue lacrime, non ha potuto non commuoversi. Vedere Laurenti piangere come un bambino davanti a tutti, è stato straziante.

Mi dispiace per le lacrime, Lo so che è un luogo pubblico, ma è difficile. Trasformiamo il dolore dentro le nostre stanzette in sorrisi. I sorrisi davanti alle telecamere sono le lacrime nel nostro cuore.

Buona Domenica

Anche Claudio Lippi non è riuscito a trattenere le lacrime nel salotto de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano. Ha ricordato Maurizio Costanzo insieme al vecchio team di Buona Domenica.

Credit: La vita in diretta

Ha ricordato il grande giornalista per il suo incredibile modo di fare televisione e per come sia sempre stato sincero con tutti. Come anche lui ha detto, come tutti gli altri personaggi del mondo della televisione hanno sottolineato, Maurizio Costanzo è eterno e continuerà a vivere nei loro cuori e in quelli dell’intera Italia.