Luca Onestini nella bufera, pioggia di critiche per l’ex gieffino: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Luca Onestini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato fortemente criticato in seguito ad uno spot condiviso sulla sua pagina Instagram che non è piaciuto per niente agli utenti del web. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Luca Onestini nella bufera. Non si fermano le polemiche sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip il quale ha pubblicizzato un gioco online proprio in questi giorni in cui l’Emilia Romagna è colpita dalla drammatica ondata di maltempo.

Queste sono le parole con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicizzato un gioco online facendo riferimento al maltempo che sembra non volersi placare:

Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno, cercare di rendere produttivo ogni secondo. Se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ online.

E, continuando, Luca Onestini ha poi aggiunto:

Anche oggi ci sono un sacco di prodotti interessanti nelle aste. L’altra volta ho vinto il profumo di Hugo Boss a 9 euro e anche adesso sto cercando di vincere un sacco di cose interessanti. Vi do questa soffiata, alle 15 apriranno nuove aste con prodotti Apple. Ti metto il link qui, registrati subito e registrandoti al mio link riceverai 20 puntate gratis. Non hai niente da perdere ma tutto da vincere. Clicca subito.

In seguito alle polemiche in cui è stato coinvolto, nel corso delle ultime ore l’ex gieffino ha condiviso un video girato per le strade del suo paese. Queste sono state le sue parole: