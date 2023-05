Nikita Pelizon su Luca Onestini: “Gli ho scritto ma non ho ricevuto risposta”

A distanza di qualche settimana dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è tornata a parlare in merito al suo rapporto con Luca Onestini. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Raggiunta dai microfoni Radio Radio a Non Succederà Più, l’ex gieffina si è lasciata andare ad alcune inedite dichiarazioni sulla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nel dettaglio, l’influencer ha raccontato di aver cercato un contatto con Luca Onestini. Infatti, gli ha scritto un messaggio per parlare nella più totale libertà. Tuttavia, non ha ricevuto nessuna risposta:

Gli ho scritto un messaggio su Instagram se ci potevamo vedere nella più totale libertà e niente, questo messaggio non ha mai ricevuto una risposta. Non so se è mai stato visualizzato. La cosa strana è che dopo neanche due giorni è uscito un articolo “Nikita contatta Luca“. Non ho capito chi gliel’ha detto. Forse un uccellino è entrato nel suo account, ha letto il mio messaggio e l’ha portato ai giornalisti, sennò non me lo spiego.