Eva Henger è stata operata: le condizioni della showgirl

Come sta Eva Henger dopo l'operazione? I medici sono riusciti a ricostruire la parte posteriore del piede che si era deformata

Come sta Eva Henger? Dopo l’operazione, la conduttrice Barbara D’Urso è tornata a mettersi in contatto con la showgirl, direttamente dal suo letto d’ospedale, per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Nelle scorse ore, il team medico della struttura sanitaria in cui è attualmente ricoverata a Roma, l’ha sottoposta al primo intervento chirurgico al piede. Il suo medico, soltanto pochi giorni fa, aveva spiegato:

Il quadro è ben più complesso di quello che sembrava all’inizio. Al momento dobbiamo aspettare che le sue condizioni migliorino. Poi faremo un primo intervento al piede. Grazie alle cose che sono state fatte fino a questo momento, i due monconi della clavicola si stanno riavvicinando e solo col tutore dovrebbe andare tutto a posto.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, è emerso che Eva Henger si è sottoposta alla sua prima operazione, durata più di 3 ore. Lei stessa, dal suo letto, ha spiegato come si sente e come si è concluso il primo intervento. Ecco le sue parole:

Oggi sto meglio di ieri e di certo domani starò meglio di oggi. Sono ottimista, a breve devo fare un altro intervento, piano piano, devo avere pazienza.

Il team medico è riuscito a ricostruirle la parte posteriore del piede che si era deformata dopo il drammatico impatto. Non può ancora camminare, ma presto potrà rimettersi in modo definitivo. La showgirl avrà soltanto bisogno di tempo e tanta pazienza, prima che tutto possa tornare come prima.

Il marito, Massimiliano Caroletti, dopo giorni ha potuto riabbracciare la sua amata e continua oggi a starle vicino ogni giorno. Dopo l’incidente in Ungheria, anche lui aveva riportato una frattura dello sterno, a causa del massaggio cardiaco dei soccorritori. Dopo l’impatto, il suo cuore si era fermato. Infatti, inizialmente, Eva Henger ha creduto che fosse morto.

Nell’ultimo post su Instagram, la Henger si è mostrata sorridente, in compagnia di Massimiliano e di due cari amici, Massimo Boldi e Nadia Rinaldi.

