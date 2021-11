Ospite della puntata di Domenica In è stata Luciana Littizzetto la quale ha deciso di raccontarsi a Mara Venier. La celebre conduttrice ha parlato dei suoi due figli presi in affido. In particolare Jordan, il quale quando aveva 18 anni è scappato di casa facendo preoccupare sua madre.

Nella puntata di Domenica In andata in onda ieri 7 novembre 2021 Luciana Littizzetto è stata ospite del programma. Qui la celebre conduttrice ha presentato il suo nuovo lavoro “Io mi fide di te”, un libro in cui lei stessa parla dei figli Vanessa e Jordan, presi in affido insieme al compagno Davide Graziano. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Luciana Littizzetto ha deciso di aprire il suo cuore a Mara Venier rilasciando una lunga intervista in cui ha parlato principalmente della sua bellissima famiglia. La paura affrontata di prendere in affido Vanessa e Jordan è stato il tema principale del suo racconto:

Io ero preoccupata. Mi chiedevo come noi che siamo persone note, saremmo riusciti a mantenere la privacy e a proteggere questa esperienza. Maria, che è fantastica, mi ha detto: “Ma che te ne frega? Tu fai come sei capace. Certo che lo proteggi, figurati se non lo proteggi”. Sono stata un po’ consolata. Avevo già avuto dei contatti, perché ogni tanto mi chiamavano in alcune comunità di minori. C’erano tanti bambini già grandi d’età, che stavano in queste comunità da tanto tempo. Questo avvicinamento è arrivato pian piano alla scelta definitiva. Volevamo un bambino e ne sono arrivati due.

Quando Luciana Littizzetto e Davide Graziano hanno hanno deciso di prendere in affido Vanessa e Jordan, questi ultimi due avevano rispettivamente 11 e 9 anni. Così come ci racconta la comica, Vanessa quando ha visto sua madre per la prima volta l’ha associata alla donna della pubblicità del detersivo.

In seguito Luciana Littizzetto ha portato alla luce un episodio riguardante Jordan che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Il ragazzo, quando aveva 18 anni, è scappato via di casa suscitando la preoccupazione di sua madre. Queste sono state le parole della conduttrice in merito alla vicenda:

Cosa ho fatto quando è tornato? Ho ucciso il vitello grasso. Cosa dovevo fare? A te non è successo mai che ti facessero girare tantissimo le balle. E poi cosa hai fatto? Hai ucciso anche tu il vitello grasso, cosa dovevi fare. Se n’era andato perché sono una rompiscatole, sono un po’ una rompipalle. Lui è uno spirito libero, ha sempre voglia di andare in giro, farsi i fatti suoi, non rendere conto. Solo che era relativamente piccolo, aveva 18 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Luciana Littizzetto parla del rapporto dei suoi figli con la loro madre biologica

Per quanto riguarda il rapporto tra Vanessa e Jordan e la loro madre biologica, a causa di questioni legali, non hanno contatti tra di loro. Al massimo solo qualche messaggio ma nulla di più: