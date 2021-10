In occasione della presentazione del suo libro ‘Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore’, Luciana Littizzetto ha rilasciato un’intervista a Che Tempo Che Fa. La comica, dunque, è stata ospite di Fabio Fazio al quale ha raccontato alcuni aspetti della sua vita, concentrandosi in particolar modo sui suoi figli.

L’intervista rilasciata da Luciana Littizzetto a Fabio Fazio ha permesso alla donna di parlare anche dei suoi due figli. Si chiamano Jordan e Vanessa, rispettivamente di 26 e 23 anni, e da circa 13 anni sono i figli di una delle comiche più amate del piccolo schermo. Proprio su Jordan e Vanessa la Littizzetto ha rilasciato alcune dichiarazioni.

La comica di Che Tempo Che Fa ha rivelato che grazie all’amica Maria De Filippi ha deciso di prendere in affido due ragazzi. Loro sono Jordan e Vanessa, due fratelli avuti circa 13 anni fa.

Riguardo l’affido dei due ragazzi, Luciana Littizzetto ha dichiarato a Fabio Fazio:

È un gesto di generosità assoluta. Ci sarebbero tante persone disposte a intraprendere questa esperienza. È diversa dall’adozione perché non so cosa succederà, non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai con me, però intanto io ci sono, questa porta è aperta e ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme.