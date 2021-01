Luciana Littizzetto, avete mai visto la sua casa? Originalità ed eleganza, una cosa però non può mancare sia all’interno che all’esterno

Luciana Littizzetto vive in una casa esclusiva ed originale nel centro di Torino insieme ai due figli adottivi.

Luciana Littizzetto è una delle donne dello spettacolo più amate, per la sua comicità innata. L’abbiamo vista in questi ultimi anni al fianco di Fabio Fazio, nel programma Che tempo che fa. La sua simpatia, ma soprattutto comicità le ha permesso di stregare i telespettatori che la seguono sempre con grande entusiasmo e affetto. Piemontese doc, Luciana abita proprio nel cuore di Torino e pare che la vista sia davvero mozzafiato. E voi, avete mai avuto modo di vedere la casa di Luciana?

Le foto della casa di Luciana Littizzetto

L’attrice comica vive nel centro di Torino, in una casa che vi lascerà sicuramente senza parole per la sua particolarità ed eleganza. Una volta varcata la soglia della porta d’ingresso ciò che cattura l’attenzione è un pianoforte che suona proprio la stessa Littizzetto. Sullo sfondo del salone, si intravede una carta da parati che riproduce un acquario. Per il suo appartamento, l’attrice ha scelto uno stile originale con un tocco orientale.

L’attrice ama molto la natura e nello specifico gli animali. Per questo all’interno della sua casa si possono trovare vari oggetti raffiguranti animali, come statuette molto particolari ed originali. Una delle stanze preferite della Littizzetto è sicuramente la cucina. L’ambiente è molto luminoso e predominano i colori del verde, legno naturale e giallo. In questo video, potrete vedere diverse immagini della casa di Luciana.

All’interno, ma soprattutto all’esterno della sua casa non mancano le piante, delle quali si prende cura proprio lei. All’esterno della casa, Luciana ha infatti un giardino con una vista davvero spettacolare. Da li si può ammirare la Mole Antonelliana. Luciana ama tanto rilassarsi in quella che lei stessa ha definito la zona living, dove predominano delle armonie architettoniche che non passano inosservate. Presente una libreria chiara, con tanti libri all’interno e delle poltrone molto colorate.

A presentare la sua casa è stata proprio Luciana durante una puntata di “A raccontare comincia tu”, il programma di Raffaella Carrà lo scorso anno. La spalla destra di Fabio Fazio vive in questa casa insieme ai suoi due figli adottivi.

