A luglio scorso aveva annunciato a tutti i suoi fan di Instagram che ben presto sarebbe diventata mamma per la seconda volta. Nei giorni scorsi, invece, attraverso un dolcissimo e molto originale video, Ludovica Valli ha voluto svelare il colore che avrà il fiocco di quello che ha sempre chiamato bebè 2. Per Anastasia, la sua prima bimba, nata a marzo del 2021, arriverà un bel fratellino.

Credit: valliludovica – Instagram

Sono stati mesi pieni di emozioni contrastanti quelli di Ludovica Valli, seguitissima influencer, modella ed ex volto di Uomini e Donne.

Dopo la nascita della piccola Anastasia nel marzo del 2021, sono seguiti mesi di tranquillità per la Valli, che si è goduta la sua famiglia e l’amore di Gianmaria Di Gregorio, il compagno con cui vive da ormai diversi anni.

Credit: valliludovica – Instagram

Poi a luglio di quest’anno i quasi due milioni di seguaci di Instagram hanno ricevuto da lei una notizia bellissima, quella di una seconda gravidanza.

Arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte.

Così aveva commentato l’influencer che nelle settimane successive, però, aveva mostrato anche delle preoccupazioni per dei malesseri accusati durante la gravidanza.

Per Ludovica Valli è in arrivo un maschietto

Credit: valliludovica – Instagram

A settembre la Valli, così come tante altre personalità della tv italiana, ha ricevuto una notizia terribile. Manuel Vallicelli, l’ex tronista con cui si era conosciuta durante la sua esperienza a Uomini e Donne, si è tolto la vita a soli 35 anni. Un trauma molto pesante per lei.

Tuttavia, la vita di Ludovica va avanti e adesso che si trova al sesto mese di gravidanza sente sempre di più la felicità del diventare mamma per la seconda volta.

Con un dolcissimo video sui social, la modella ha voluto svelare il colore del fiocco che appenderà alla porta di casa quando il suo “bebè2” verrà al mondo tra circa 3 mesi.

Il video all’inizio è in bianco e nero e la ritrae mentre si dipinge con della tempera un cuore sul pancino. All’improvviso spuntano le manine della piccola Anastasia che completa l’opera d’arte.

Proprio in quel momento il video diventa a colori e a quel punto viene fuori il blu. Sarà quindi un maschietto il secondo figlio di Ludovica Valli. Ora i tanti follower non attendono altro che conoscere il nome scelto per lui.