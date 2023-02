Gioia immensa per Ludovica Valli e per il suo compagno Gianmaria: è nato il loro secondo genito, il piccolo Otto Edoardo

Una gioia immensa e indescrivibile per Ludovica Valli e per il suo compagno Gianmaria Di Gregorio. La modella, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, ha infatti annunciato sui propri canali social la nascita del suo secondo figlio. Il piccolo si chiama Otto, come si evince da un commento al post di sua sorella Beatrice.

Credit: valliludovica – Instagram

Quasi due milioni di follower su Instagram, una carriera di rispettabilissimo livello nel mondo della moda e una famiglia bellissima.

L’ex tronista di uomini e donne Ludovica Valli è legata sentimentalmente orma i da molti anni a Gianmaria Di Gregorio, imprenditore che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo.

Con lui ha coronato il sogno di mettere su famiglia e nel marzo del 2021 i due sono diventati genitori per la prima volta.

Nell’estate del 2022, poi, Ludovica, Gianmaria e la piccola Anastasia hanno scoperto che ben presto la loro famiglia si sarebbe allargata ancora.

Arrivata al terzo mese di gravidanza, la stessa modella aveva dato la lieta notizia ai suoi seguaci di Instagram, con un lungo e dolce post. Aveva scritto:

Arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte.

Nato il secondo figlio di Ludovica Valli

Credit: valliludovica – Instagram

A quell’annuncio erano seguiti momenti anche di spavento. Perché Ludovica Valli aveva accusato dei malori che, a detta sua, l’hanno fatta stare male come mai in vita sua.

Fortunatamente tutto è andato bene alla fine e questa mattina, dopo nove mesi di trepidante attesa, il secondo genito della Valli è finalmente venuto al mondo.

Credit: valliludovica – Instagram

Solo poche ore di vita e il piccolo ha già fatto la sua prima apparizione sui social. La sua mamma gli ha scattato delle foto dolcissime e le ha postate sui social, accompagnandole con queste tenere parole:

Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza. 09.02.2023.

“Benvenuto“, ha scritto la zia Beatrice Valli. Auguri arrivati anche da molte altre amiche e colleghe del mondo dello spettacolo e della moda, Come Giulia De Lellis, Francesca Sofia Novello, Costanza Caracciolo e molte altre.