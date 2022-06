Ludovica Valli reagisce al body shaming nei confronti di sua figlia: lo sfogo

Senza alcuna ombra di dubbio, Ludovica Valli è una delle influencer più amate e chiacchierate all’interno del mondo dei social. Di recente la sorella di Beatrice Valli si è lasciata andare ad un duro sfogo a causa di episodi di body shaming da parte di alcuni utenti del web nei confronti di sua figlia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Ludovica Valli è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’influencer protagonista di un gossip è stato un duro sfogo a cui lei stessa si è lasciata andare a causa di un hater.

In occasione del matrimonio di Beatrice Valli, Ludovica Valli ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram che ritraggono sua figlia Anastasia. Quest’ultima è venuta alla luce lo scorso marzo ed è frutto dell’amore con Gianmaria Di Gregorio. La bambina ha quasi un anno e nell’arco di ben 12 mesi è cresciuta in modo sano.

Tuttavia, alcuni utenti del web hanno ipotizzato che la bambina si trovi in una condizione di sovrappeso e non si sono fatti problemi a rendere pubblica la loro opinione. Queste sono state le parole di un hater che ha fatto body shaming nei confronti della piccola:

Ma come mai è così grassoccia. Mangia troppo mettetela un po’ a dieta, povera bimba.

Alla luce di questo, Ludovica Valli non ci ha pensato due volte rendere pubblico il tutto attraveso le sue Instagram Stories e a replicare alla pesante critica. Questa è stata la sua risposta:

Ma quale problema hai di preciso tu? Se mia figlia fosse in sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono la madre, voglio il suo bene non il suo male.