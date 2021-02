Elisa Isoardi, avete mai visto la sua casa? Bella, comoda ed accogliente, la parte più interessante è fuori dal balcone

Elisa Isoardi vive in una bellissima casa nel centro di Roma, arredata in modo semplice e con uno stile moderno.

Elisa Isoardi è una conduttrice di grande successo, spesso al centro dell’attenzione mediatica anche per via della sua vita privata. E’ stata infatti la fidanzata di Matteo Salvini e per questo sotto i riflettori per parecchio tempo. Per tanti anni ha condotto La Prova del cuoco, succedendo ad Antonella Clerici. Ultimamente invece l’abbiamo vista protagonista nel programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. La Isoardi, ad ogni modo, nonostante non sia più in tv come un tempo, mantiene sempre un certo contatto con il suo pubblico, grazie ai social. Spesso condivide infatti delle foto o delle Instagram Stories, anche dalla sua abitazione, mostrando alcuni scorci della sua casa. A proposito, avete mai visto la casa di Elisa Isoardi?

Le foto della casa di Elisa Isoardi

La conduttrice abita a Roma, in una bellissima casa che si trova proprio nel cuore della capitale. Secondo quanto riferito dalla stessa, la sua splendida casa si troverebbe a Villa Borghese, nel cuore di Roma, nel quartiere Parioli. Questa appare molto casareccia, easy ed anche ruspante.

Una delle stanze preferite dalla conduttrice è il salotto, arredato secondo uno stile chic, così come si evince da foto e video da lei stessa pubblicati sui social. In questa stanza sono presenti dei divani molto grandi, dove Elisa ama studiare o leggere o semplicemente accogliere amici e parenti. La conduttrice sembra amare molto la comodità e la sua casa sembra rispecchiare molto tutto ciò.

“L’ambiente che amo di più rimane il salotto, dove mi piace leggere, guardare e studiare la tv, come la mia professione richiede”. Queste le parole da lei riferite nel corso di un’intervista. C’è anche un’altra zona della sua casa che Elisa ama molto, ovvero il terrazzo, dove la conduttrice sembra aver anche allestito un piccolo orto.

In qualche occasione sembra aver mostrato ai suoi fan alcuni frutti. La cucina, invece, è arredata con mobili moderni. Elisa molto spesso ci cimenta in cucina tra i fornelli, realizzando delle ricette molto prelibate. Questa non è la casa dove Elisa Isoardi ha sempre vissuto, visto che quando era fidanzata con Matteo Salvini, abitava in un altro appartamento più elegante, più raffinata e dove pare che il colore principale fosse il bianco.

Leggi anche: Antonella Clerici, avete mai visto la sua casa? Immersa nel verde, non potete immaginare cosa c’è all’esterno