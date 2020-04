Luigi Favoloso indagato per maltrattamenti e stalking a Nina Moric Luigi Favoloso è stato indagato per maltrattamenti a Nina Moric: "Non ho mai picchiato Nina Moric, mi vuole solo rovinare"

Qualche tempo fa avevamo parlato di Nina Moric e delle sue accuse contro il suo ex, Luigi Favoloso. La donna denunciava di aver subito maltrattamenti, abusi e stalking da parte dell’ex compagno. Oggi Luigi Favoloso ha deciso di rispondere a queste accuse con una ferma smentita.

Ecco la sua dichiarazione: “Non ho mai picchiato Nina Moric, mi vuole solo rovinare“. Luigi Favoloso era già stato inserito da i procuratori di Milano nel registro degli indagati proprio per maltrattamenti e stalking. Domenica sera a Live Non è la D’Urso Favoloso ha deciso di fare chiarezza, rispondendo a tutte le accuse ricevute.

In ogni caso la loro lite non è destinata a rimanere nei salotti TV. Presto i due si ritroveranno a discuterne in tribunale. Infatti Nina Moric ha esposto denuncia per maltrattamenti. Luigi Favoloso però non sembra affatto preoccupato.

Ecco, infatti, cosa ha dichiarato: “Anche Nina è iscritta nel registro degli indagati, l’ho denunciata per diffamazione, ma non sono andato a dirlo ai giornalisti, è un colpo basso il suo.Questa roba dello stalking è un’altra follia di Nina. Lei si è messa in contatto con la persona che frequento, Elena Morali, l’ha tenuta al telefono quattro ore e mezzo parlando male di me. Poi l’ha chiamata anche dal telefono di Fabrizio Corona”.

Barbara D’Urso allora decide di mostrare una un’intervista di Nina Moric registrata qualche giorno prima. Nelle interviste la modella parla delle chiamate ricevute dall’ex compagno: “Mi diceva che voleva vedermi da sola, poi ho visto la sua macchina”.

Luigi Favoloso ha la risposta pronta, e dichiara davanti a Barbara D’Urso: “E’ vero che l’ho chiamata, ero molto arrabbiato, ma la macchina che ha visto non è la mia, è proprio un’altra auto. Barbara io non passo per quella strada, non ci passo dal 20 dicembre, proprio perché immaginavo potesse fare una roba del genere”.

La presentatrice, sottolineando il suo sostegno per le donne, chiede a Luigi Favoloso delucidazioni riguardo alle percosse che Nina Moric dice di aver subito. Ecco come ha risposto: “Barbara io non l’ho mai toccata nemmeno con un dito, che cosa devo temere? È palese che voglia rovinarmi la vita“. Ora non resta che capire chi mente e chi dice la verità. Sicuramente i giudici saranno capaci di fare chiarezza.