Luigi Favoloso nella bufera: “Non sta male, è viva e vegeta”

In questi giorni la notizia di Elenoire Ferruzzi ricoverato in ospedale è rimbalzata su tutti i giornali. La showgirl milanese icona della comunità LGBT+ è in gravi condizioni a causa del Covid-19, ma Luigi Favolo non la penserebbe allo stesso modo.

L’ex fidanzato di Elena Morali, dopo le notizie circolate sulla malattia della donna, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni che se confermate sarebbero gravissime, ma che se smentite lo metterebbero in una posizione davvero scomoda.

Sui suoi social, alla domanda di un fan, Luigi Favoloso non ci ha girato troppo intorno e ha spiegato quanto dice di aver visto:

In questi giorni ho letto di una certa Elenoire Ferruzzi che stava male per il Covid e che stava morendo in rianimazione in terapia intensiva e poi oggi sono uscito di casa ed era lì serena.

Dopodiché, il ragazzo, verosimilmente travolto dalla polemica ha chiarito la sua posizione postando una seconda storia. Nella successiva ha probabilmente fatto riferimento all’episodio avvenuto qualche tempo fa che ha visto coinvolto Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha finto un’aggressione omofobia:

Non capisco perché debba essere insultato per sta storia della Ferruzzi, perdonatemi se ho distrutto la vostra storia (che a quanto pare avrebbe avuto un lieto fine) ho detto quello che ho visto, ovvero lei viva e vegeta. Se volete le soap, tipo quella del surgelato, mi dispiace aver spoilerato, ma nemmeno ero a conoscenza della mole di notizie che c’erano sull’argomento. Io avevo letto solo un paio di post su BiccyF”.

Ovviamente le dichiarazioni hanno fatto presto il giro del web, poco dopo Angelo Mazzone, uno dei più cari amici di Elenoire Ferruzzi ha fatto sapere che sono stati presi già provvedimenti legali. L’avvocato dell’icona LGBT ha querelato il ragazzo. Angelo Mazzone scrive:

“So già tutto, il suo avvocato Solange Marchignoli ha già tutto in mano e domani provvede alla querela”.