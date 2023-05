Luigi Favoloso sulla separazione tra la Pezzopane e Simone Coccia: la dichiarazione shock

Nel corso dell’ultimo periodo, sul web non si fa altro che parlare della separazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia. A distanza di qualche settimana dal clamoroso annuncio, adesso a rompere il silenzio in merito alla questione è stato Luigi Favoloso. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato il vip nel dettaglio.

La separazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia continua ad essere oggetto di numerose chiacchiere in rete. Qualche settimana fa, i due avevano annunciato di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Pezzopane (@stefaniapezzopane)

Successivamente, a rivelare ulteriori dettagli sulla vicenda è stato l’ex concorrente del Grande Fratello. In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Simone Coccia aveva spiegato il motivo della rottura:

Entrambi eravamo occupati: io ero impegnato, lei super impegnata. Ma mentre io esco alle 8 e torno la sera alle 18, lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte.

Si tratta di dichiarazioni che non sono passate in osservato agli utenti del web ma anche a numerosi personaggi televisivi come per esempio Luigi Favoloso.

Di recente, quest’ultimo ha deciso di fare un intervento in merito alla questione e si è reso protagonista di una dichiarazione shock . Nel dettaglio, il vip crede che quella di Stefania Pezzopane e Simone Coccia sia solo una messa in scena:

Il Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi.

Inutile dire che tale esternazione ha ricevuto numerosi commenti di approvazione. Attualmente, ancora non è giunta nessuna replica da parte dei diretti interessati. L’ex coppia romperà il silenzio sulle accuse ricevute? Non ci resta che scoprirlo!