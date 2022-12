Il piccolo Alessio Mastroianni è venuto al mondo: una gioia immensa per mamma Anna e papà Luigi, ex tronista di Uomini e Donne

Una gioia indescrivibile quella di Luigi Mastroianni, che questa mattina è diventato papà per la sua prima volta. Il piccolo si chiama Alessio ed è il frutto dell’amore che da circa due anni lega l’ex tronista di Uomini e Donne ad Anna Scuderi, una bellissima ragazza che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Credit: luigi_mastroianni – Instagram

I telespettatori più appassionati di Uomini e Donne non hanno certamente dimenticato Luigi Mastroianni. Il Deejay, originario di Caltagirone, entrò per la prima volta nello studio del programma di Maria De Filippi nel 2017, ma la sua esperienza da corteggiatore non finì benissimo.

L’anno successivo Maria decise di tenerlo e di farlo sedere sul trono, affianco a Lorenzo Riccardi. Da quella sua seconda esperienza uscì insieme alla sua corteggiatrice Irene Capuano, ma la loro relazione non durò e finì poco dopo.

Nel frattempo Luigi ha vissuto la sua vita ed è diventato una vera star dei social. Il suo profilo Instagram conta ad oggi più di un milione di follower.

Credit: luigi_mastroianni – Instagram

Dopo qualche tempo, anche la sua vita sentimentale ha avuto una svolta e il merito è tutto di Anna Scuderi. Come raccontato dall’ex tronista, l’ha conosciuta in una serata in discoteca e, da allora, non si sono praticamente più lasciati.

Insieme hanno gettato le basi per un futuro insieme e a maggio scorso è arrivato l’annuncio più bello di tutti, quello di una gravidanza.

Luigi Mastroianni papà

Pochi mesi più tardi, sempre tramite dei post sul suo account Instagram, Luigi Mastroianni ha anche svelato il colore che avrebbe avuto il fiocco al momento della nascita del suo bebè.

Nel video si vedono lui e la sua Anna, nel bellissimo gender reveal party organizzato per loro, mentre scoprono che avrebbero presto accolto in casa un maschietto.

Credit: luigi_mastroianni – Instagram

Oggi la trepidante attesa è finalmente finita e questa mattina, per la gioia di mamma e papà, il piccolo Alessio Mastroianni è venuto al mondo.

L’ex tronista ha pubblicato una prima storia su Instagram nella serata di ieri, spiegando che la sua Anna era entrata in travaglio e che presto sarebbe entrata in sala parto.

Questa mattina, poi, l’annuncio più dolce. Un video bellissimo che mostra per la prima volta il piccolino appena nato.