Luisa Monti ha fatto preoccupare i follower, è stata ricoverata in ospedale. Per fortuna, lei stessa ha rassicurato tutti su Instagram

Luisa Monti, ex dama di Uomini e Donne, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Subito i follower si sono preoccupati, mandandole sostegno e messaggi d’affetto. Per fortuna, la stessa ex concorrente del programma di Maria De Filippi, ha rassicurato tutti dopo le visite.

Attraverso le sue storie Instagram, pubblicate direttamente dall’ospedale, Luisa Monti ha raccontato:

Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope.

L’ex dama ha poi spiegato che tutti gli esami hanno dato esito negativo e ha ammesso di essere responsabile dei quanto le è capitato, poiché nell’ultimo periodo ha “tirato un po’ troppo la corda“.

È stata molto impegnata con i preparativi del matrimonio con il suo Salvio Calabretta, l’ex cavaliere che ha conosciuto proprio grazie a Uomini e Donne. I due si sposeranno il prossimo 7 dicembre.

Luisa Monti e il cancro al seno

Luisa Monti era già stata costretta a rimandare le nozze a causa del tumore al seno. Ha lottato con tutta se stessa, si è sottoposta alle cure, ha visto il suo corpo cambiare, così come la sua vita, ma si è sempre mostrata con il sorriso. E ad ogni passo, accanto all’ex dama c’è sempre stato il suo futuro sposo.

Durante uno dei suoi ultimi aggiornamenti, aveva raccontato: